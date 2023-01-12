Afyonkarahisar’ın en büyük alışveriş merkezlerinden birisi olan ve ilk açıldığında lokasyonu sebebiyle en popüler AVM’lerden olan Özdilek AVM’yi vatandaşlar 2022 yılında aldıkları tekstil ürünlerinden dolayı adeta şikayet yağmuruna tuttu.

Afyonkarahisar’ın en büyük alışveriş merkezlerinden birisi olan ve ilk açıldığında lokasyonu sebebiyle en popüler AVM’lerden olan Özdilek AVM’yi vatandaşlar 2022 yılında aldıkları tekstil ürünlerinden dolayı adeta şikayet yağmuruna tuttu.

Afyonkarahisar-İstanbul karayolu üzerinden bulunan ve Kütahya, Antalya, İzmir, Ankara, Denizli ve Uşak’a gidenlerin uğrak noktalarından birisi olan Özdilek AVM 2022 yılında internet üzerinden şikayet yağmuruna tutuldu. Müşterilerin internette büyük bir kullanıcısı olan www.şikayetvar.com isimli internet sitesine çok sayıda şikayet yazdıkları görülürken, en çok şikayetin ise AVM’nin sattığı tekstil ürünlerinden olduğu gözlendi. Bir çok vatandaş AVM’den alınan ürünlerin birkaç hafta içerisinde deforme olduğunu ve bir çoğunda ise renk solması olduğunu ifade ederek, şikayetlerini dile getirdiler. AVM’nin şikayetlerin bazılarını çözdüğü bazılarına ise kayıtsız kaldıkları gözlendi.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Afyonkarahisar İ Temsilcisi Şükrü Elbir ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Özdilek AVM dolayısı ile bize ulaşan yok şikayet yok ama başka şikayetlerimiz var. Kentte genelde tekstil ürünü ve ayakkabılardan şikayetler geliyor. Gelen şikayetlerde yasal hakları yönünden vatandaşları bilgilendiriyoruz. Tüketicinin ayıp ürünlerde karşı yönlendirmesini yapıyoruz. Çoğunlukta tüketici Hakem Heyeti’ne müracaat etmeleri konusunda. Bazılarının üretim hatası bazılarının ise kullanıcı hatası olduğunu ortaya çıkarıyoruz” dedi.

Öte yandan, AVM yetkililerinden alınan bilgide ise gelen bu tür şikayetlerde müşterilere telefon yoluyla dönüldüğü ve şikayetçi oldukları ürünlerin alarak incelendiği sonrasında ise değişim ya da ücret iadesi gibi sürecin işlediği kaydedildi.