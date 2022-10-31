Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince, vatandaşlar uyuşturucu madde konusunda bilgilendirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince, vatandaşlar uyuşturucu madde konusunda bilgilendirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantta Güven Timleri ve Narkotik polisi, vatandaşlara uyuşturucu madde ve narkotik suçlarla ilgili bilgiler verdi. Tanıtıcı broşürler de dağıtan ekipler vatandaşları; ’uyuşturucu madde nedir’, ’madde bağımlılığı nedir’, ’uyuşturucuya başlama nedenleri’ ve narkotik suçlarla mücadelenin önemi hakkında bilgilendirdi. Bağımlı olunmadan uyuşturucu madde kullanımının fark edilmesi ve erken müdahalenin hayat kurtardığını vatandaşlara aktaran ekipler, çevrelerindeki olumsuz durumları da güvenlik güçlerine ihbar etmeleri konusunda da uyarılarda bulundu.

Uyuşturucu ve narkotik suçlarla ilgili bilgilendirilen vatandaşlar ise polis ekiplerine teşekkürlerini iletti. Vatandaşlar ayrıca narkotik köpeğine de ilgi gösterdi.