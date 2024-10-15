Samsun’da mahalleli bir araya gelerek satın aldığı ilaçla kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele başlattı, 550 hane ilaçlandı.

Karadeniz Bölgesi’nde başta fındık olmak üzere diğer tarımsal ürünler içinde büyük tehdit oluşturan kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele başlatıldı.

Samsun’un Terme ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi’nde de vatandaşlar bir araya gelerek zararlıya karşı mahallede bulunan evlerin tamamını ilaçladı.

Kazım Karabekir Paşa Köyü Derneği ve mahalle muhtarlığı öncülüğünde organize edilen ilaçlama çalışması kapsamında 21 tarım aracı üzerindeki atomizerlere 55 litre kimyasal ilaç karıştırılarak kırsal mahalledeki yaklaşık 550 hane ilaçlandı.

Toplu mücadele vurgusu

Kahverengi kokarca zararlısıyla el birliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Muhtarı Hamit Çolak, "Bu yıl Karadeniz Bölgesi’ndeki tarımsal ürünlere ciddi zararlar veren ve kontrolsüzce üreyen kahverengi kokarca zararlısı gerekli tedbirler alınmadığı sürece büyük sorunlar oluşturmaya devam edecek. Mahallemizin rakımı dolayısıyla bölgemizde fındık hasadı döneminde görülmedi. Ancak son 1 aydır zararlı, mahallemizde üremeye başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün tavsiye ettiği kimyasal ilacı mahalle sakinlerimizden oluşan derneğimizle birlikte ortaklaşa para toplayarak temin ettik. Kazım Karabekir Paşa Mahallesi olarak kokarcayla mücadele noktasında başlangıcı yaptık. Bu zararlıdan kurtulmak için tüm Terme’nin, Samsun’un ve çevre illerin topluca ilaçlanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kokarcayla mücadele devam edecek

Dönemsel olarak süreklilik halinde ilaçlamanın devam edeceğini belirten Kazım Karabekir Paşa Köyü Derneği Başkanı İsmail Şahin, "Terme Kaymakamlığı ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan kokarcayla mücadele toplantısı sonrası dernek yönetimimizle toplantı yaparak mücadele kapsamında 50 bin TL bütçe hazırladık. İlaçlarımızı temin ettikten sonra vatandaşlarımızın desteğiyle mahallemizdeki evlerin, ahırların, camilerin, okulların tamamını ilaçladık. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün önerisi doğrultusunda kış döneminde de ilaçlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri de kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışmasının nasıl yapılacağı hakkında vatandaşlara bilgi verdi.