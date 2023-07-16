Eskişehir’de çocukların sıkça kullandığı yol üzerinde trafik önlemlerinin az olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililere seslendi.

Eskişehir Taşköprü Sokak üzerinde bulunan yoldaki yetersiz trafik önlemleri vatandaşları tedirgin ediyor. Taşköprü sokak ile kesişen DSİ Sokak yolu üzerinde bulunan yaz okulu nedeniyle hergün yüzlerce çocuk belirtilen yolu kullanıyor. Araç trafiğinde hareketli olan yolda yavaşlatıcı bir unsur olmaması ise velileri tedirgin ediyor. Çocukların eğlenceye dalıp, aniden yola fırlamaları sonucu sürekli kaza riski oluştuğunu söyleyen çevre sakinleri, caddedeki trafik önlemlerinin arttırılmasını istedi.