Van’ın Gürpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü karbon monoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Van’ın Gürpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü karbon monoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Gürpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara soba karbon monoksit zehirlenmelerine karşı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla afiş ve broşürler dağıttı. Karbon monoksit zehirlenmelerine karşı halkı bilgilendirmek amacıyla afiş- broşür dağıtımı yapıp eğitimler düzenlediklerini söyleyen Gürpınar İlçe Sağlık Müdürü Muhammed Taha Bostancı, “Karbon monoksit renksiz, tatsız, kokusuz zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engelleyerek zehirlenme ve ölüme neden olur. Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Lodos rüzgârı nedeniyle her yıl onlarca kişi karbon monoksit gazı ile zehirlenmektedir. Karbon monoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa ölümle sonuçlanabilir. Gürpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak ülkemizde karbon monoksit zehirlenmelerinde artışın görülebileceği bu günlerde halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla afiş- broşür dağıtımı yapıp eğitimler düzenliyoruz. Lodosun etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe soba yakılmaması gerektiği, yanmakta olan sobanın yatmadan evvel mutlaka söndürülmesi gerektiği, karbon monoksit zehirlenmesinden şüphelendiği durumlarda halkımızın hemen sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini bir kez daha basın aracılığıyla duyurmak doğru olacaktır. Bu amaçla ekiplerimiz ilçe merkezimizde halkı bilgilendirip bu bilgileri içeren afiş ve broşürler dağıttı” şeklinde konuştu.