Miraç Kandili’nin gelmesi ile birlikte kandil simidine olan talep Eskişehir’de arttı. Vatandaşlar sıcak kandil simitleri için fırınların önlerinde sıra oluşturdu.

Miraç Kandili günü ile birlikte kandil simidine yoğun bir ilgi oluştu. Osmanlı’dan beri süre gelen geleneği yaşatan esnaflar, bu özel günlerde sıcak kandil simidi satmaya devam ettiğini belirtti.

Pastane işletmecisi Hayri Karacan, Miraç Kandili ve kandil simidi hakkında konuştu. İşletmeci Karacan, "Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği gündür. Miraç Kandili’nde kandil simidinin yapılması, Osmanlı’dan gelme bir gelenektir. Kandil simidine bir kurabiye veya simit tarzı bir yiyecek diyebiliriz. Osmanlı’dan kalma geleneksel bir lezzet olduğu için Kandil günlerinde kandil simidine talep çok oluyor, özellikle sıcak servis edildiği zaman vatandaşlar almak için kuyruk oluşturuyor" dedi.