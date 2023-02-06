Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin ardından Bingöl’de vatandaşlar kan bağışında bulunmak için Kızılay aracının önünde sıraya girdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin ardından Bingöl’de vatandaşlar kan bağışında bulunmak için Kızılay aracının önünde sıraya girdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 şiddetinde 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Depremin nedne olduğu yıkım, gün ağarınca ortaya çıktı. Şu ana kadar 284 vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 binden fazla vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Depremden sonra yaralanan vatandaşlar için kan ihtiyacı olduğunun duyurulmasının ardından Bingöl’de vatandaşlar Genç Caddesi üzerinde kurulan Türk Kızılay kan bağışı tırına akın etti. Yüzlerce vatandaş, depremde yaralanan vatandaşlar için sıraya girerek kan bağışında bulunmaya başladı.

Kan bağışı çağrısında bulunan bir vatandaş, “Bingöl’de Kızılay’ın kan çadırına geldik. Bingöl halkı da çok duyarlı ve kan vermeye geldik. Dışarda da büyük bir kalabalık var. Herkesi bekliyoruz, bu konuda duyarlı olalım” dedi.