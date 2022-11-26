Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

“Nerede olursan ol, şiddete karşı bize sadece bir tuş mesafedesin” sloganı ile Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan polisler, bilgilendirici broşür dağıtımı da gerçekleştirdi. Kadına karşı şiddetle mücadeleye destek veren polisler, kentin farklı noktalarında bilgilendirmelerini sürdürüyor.