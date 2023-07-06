Son yıllarda vatandaşlar için derin dondurucuların bir ihtiyaç haline geldiğini belirten beyaz eşya satıcıları, çekmeceli donduruculara talebin yüksek olduğunu ifade etti.

Eskişehir’de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte yiyeceklerin uzun süreli saklandığı derin donduruculara talep arttı. Vatandaşlar özellikle Kurban Bayramı’nda kestikleri etleri sağlıklı bir şekilde saklamak için beyaz eşya satıcılarının yolunu tutuyor. Beyaz eşya satıcıları, vatandaşların kestikleri kurban etlerini saklamaya yönelik derin dondurucu satışlarının arttığını söyledi.

"Derin dondurucular gerekli bir cihaz haline geldi"

Eskişehir’de beyaz eşya satıcılığı yapan İsmail Akçakıl, vatandaşların derin dondurucu taleplerinin Kurban Bayramından önce arttığını ve satış gerçekleştirdiklerini aktardı. Son yıllarda vatandaşlar için derin dondurucunun bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Akçakıl, "Belli oranda satışlarımız oldu. Hedeflenen satış adedine ulaşıldı. Artık son yıllarda insanların derin donduruculara ihtiyaçları oluyor. Vatandaşlar hem etini hem meyve, sebze ve bakliyatını uzun süreli muhafaza etmek istiyor. Derin dondurucular vatandaşlar için gerekli bir cihaz haline geldi. Kimi vatandaş no-frost kimisi normal dondurucu istedi. Üç, beş ve altı çekmeceli donduruculara talepler oldu. İhtiyacı olanlar gelip istediği dondurucuyu aldı. Çekmeceli dondurucular sandıklı olanlara göre daha fazla satıldı. Sandıklı olan modelleri ise daha çok köylü vatandaşlar satın aldı. Geniş hacimli olduğu için ilgi çekiyor. Köylüler daha çok gıda stoğu yaptığı için sandıklı dondurucuları tercih ediyorlar. Fiyatlar biraz yüksek ama düşeceğini tahmin etmiyorum. Kurban Bayramı’ndan sonra da derin donduruculara taleplerin olacağını bekliyoruz" diye konuştu.