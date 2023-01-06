Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri, belediye çalışmalarının tanıtıldığı hizmet turları ile merkezleri ve çalışmaları yerinde görüyor.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri, belediye çalışmalarının tanıtıldığı hizmet turları ile merkezleri ve çalışmaları yerinde görüyor.

Hizmetlerin tanıtıldığı, belediye merkezlerinin gezilerek bilgilendirme yapılan turlara katılan Belde Evi sakinleri, Tepebaşı Belediyesi’ni ve Başkan Ahmet Ataç’ı kutladıklarını belirtiyor. Son olarak Tepebaşı’nın çeşitli mahallelerinde bulunan Belde Evleri’ndeki faaliyetlere katılan ve Melih Savaş Yaşam Köyü, Alzheimer Konukevi, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisleri, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi gibi merkezleri gezen Belde Evi kursiyerleri, hizmetleri beğendiklerini kaydetti. Aygül Özdemir isimli vatandaş, “Belde Evleri’ne bu yıl başladım, bayıldım. Kayseri’den geldim, birçok yer gezdim. Buradaki gibi vatandaşa faydalı şeyler yapıldığını çok nadiren gördüm. Gezdiğimde de heyecanlandım, çok güzel” diye konuştu.

Saliha Duran adlı kursiyer de “Belde Evlerimiz çok güzel, teşekkür ediyorum. Bilgileniyoruz, eğleniyoruz. Makrome kursuna gidiyorum, eğitimin yanında ortamımız çok güzel. Çok memnunum, teşekkür ediyorum. Bu gezdiğimiz merkezleri de çok sevdik, projeleri tanıdık. Teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Aynur Boğa da “5 yıldan beri Belde Evi’nden yararlanıyorum. Bize çok güzel katkıları oluyor. Öncelikle sosyal ortamlarda bulunuyoruz, arkadaşlıklar ediniyoruz. Eğleniyoruz, öğreniyoruz. Hizmet turunda da a bunca hizmetin Eskişehir’e sunulmasından gurur duyduk. Ahmet Ataç Bey’e çok teşekkür ederiz. Daha ne olsun, başımızda daim olsun” dedi.

Mine Lafçı adlı vatandaş ise “Belde Evleri ile 6 yıl önce tanıştım. Bu sayede arkadaş edinip sosyalleşiyoruz. Boş zamanlarımızı değerlendirirken becerilerimiz de gelişiyor. Hizmet turuna da katıldım, çok başarılı. Bilmediğimiz hizmetleri de yakından gördük, faaliyetleri öğrendik” sözlerini kullandı.

Gülçin Karadan da “Ben emekli olduktan sonra Belde Evleri ile tanıştım. Çok memnunum, çok güzel insanlar ile tanıştım. Daha önce öğrenmediğim şeyleri deniyorum. Belediyemizin çok güzel hizmetlerini de görmüş oldum. Anlatıldığında projelerin çok değerli olduğunu gördüm. Başkanımızın çalışmalarını çok faydalı buluyorum” dedi.

Halit Doğuş adlı vatandaş ise “Bu hizmet turuna ilk kez katıldım. Bazı projeleri yakından tanıma şansımız oldu. İnsanlar için çok iyi, Başkanımızdan Allah razı olsun. 1970’ten beri Eskişehir’deyim, yaşım 68. Böyle çalışmalar ben başka yerde görmedim” ifadelerini kullandı.