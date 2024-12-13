Eskişehir’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili bilgilendirerek çeşitli broşürler dağıttı.

Yaklaşık 650 vatandaş yüz yüze bilgilendirilerek, Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri konulu 315 adet broşür dağıtımı yapıldı. Çamlıca, Orhangazi, Ertuğrulgazi, Sazova, Batıkent, Yenidoğan, Gökmeydan, Kurtuluş, Vişnelik, Zafer, Kumlubel, Şarhöyük mahalle muhtarlıkları ziyaret edilerek mahalleleri ile ilgili dile getirilen sorunlar ilgili birimlere iletildi.

Kur’an kursu öğrenci ve idarecileri de bilgilendirildi

Öte yandan 11-12 Aralık tarihlerinde Şehit Abdülkerim 4-6 yaş Kur’an Kursu ve Vişnelik Mahallesi Beyazıt Cami Kur’an Kursu’nda bulunan 137 öğrenci ve 6 idarecinin katılımıyla, polislik mesleğinin tanıtılması, öğrencilerin alabileceği basit güvenlik tedbirleri, teknolojik bilgilendirme ile çağın hastalığı olarak nitelendirilen "Ekran bağımlılığından korunma" konularında farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildi.