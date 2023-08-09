Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Kızılay Kan Merkezi tarafından kurulan kan bağışı standında 99 ünite kan bağışında bulunuldu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde vatandaşlar Kızılay’a kan verdi. Stokların azalmasıyla kan ihtiyacı olanlar, sıkıntı yaşarken, kan stokları azalan Kızılay da ihtiyaçları karşılamakta zorlanıyor. Alaşehirliler kan stoklarının artması için Kızılay’a kan bağışında bulundu. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kurulan standa 120 vatandaş başvuruda bulunurken, ancak 99 kişiden kan alınabildi. Kan vermeye gelen gönüllülerin yanı sıra ihtiyacı olan yakınları için kendi imkanlarıyla kan bağışına gelen vatandaşlar da bağışta bulundu.

Alaşehir Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kıymık da örnek olmak için kan bağışında bulunarak şunları söyledi:

"Kızılay tüm Türkiye’nin kan ihtiyacını karşılıyor. Zaman zaman bazı sıkıntılar yaşanabiliyor ancak bundan yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız etkileniyor. Bizim amacımız kan vererek hayat kurtarmak. Bir kişi kan veriyor, 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Söz konusu hayatsa, gerisi teferruattır. Sağlık ihmale gelmez. Hayat için saniyeler önemli. Biz de bu düşünce ve özveri ile davranarak, kan vermemiz gerekir. Ben örnek olmak amacıyla kan veriyorum. Bütün vatandaşlarımızı da kan vermeye davet ediyorum. Saat 23.00’e kadar devam eden kan bağışına 120 vatandaşımız kan vermek için Kızılay Kan Bağışı Merkezine geldi. Bunlardan 99 kişiden kan alınabildi. Bu rakamı daha da artırmamız gerekiyor. Türk Kızılay, 1863’ten beri herhangi bir hastamızın acil kan ihtiyacı olduğunda hemen bize yardımcı olan bir kuruluşumuz. Kızılay’a kan vererek ne kadar destek olursak, Türk milletine destek olmuş oluruz. 18 ile 65 yaş arası sağlıklı olan herkes kan verebiliyor. Bir kişi kan vererek, üç kişinin hayatını kurtarabiliyor. Kan verdiğinizde vücudunuzdaki kan hücreleri yenileniyor, bu da daha sağlıklı ve daha güçlü olmanızı sağlıyor. Tıbben kanıtlanmış, kan verenlerde kalp krizi ihtimalini yüzde 90 oranında azalıyor; baş ağrısına iyi geliyor. Stres gibi rahatsızlıkları gideriyor, yüksek tansiyona iyi geliyor; kanda bulunan yüksek yağ oranını düşürüyor gibi birçok yararı var. Bazı olumsuzluklardan dolayı, Kızılay kan ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelince, vatandaşlar kendi hastalarının kan ihtiyacını karşılayabilmek için, kan verebilecek insan arıyor. Eşine dostuna kan grubunu sorup kan arıyor. İlçe ve il dışından kan grubu tutan kişi aramak zorunda kalıyorlar. Örneğin İzmir’de bir hastası olan, bazen kan verecek kişileri İzmir’e götürmek zorunda kalıyor. Kendi imkanlarıyla kan verebilecek kişiyi bulmakta zorlanıyor. Bulsa bile yine Kızılay’a gelip kan vermek zorunda kalıyor. Bu olumsuzlukları hep birlikte aşacağız, ’Her şeyin başı sağlık’ sloganıyla herkesi kan vermeye davet ediyorum."