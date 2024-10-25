Karabük’te hasta ve yakınlarına ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilinç oluşturmak için hazırlanan ’Hasta Okulu’ projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen toplantıya İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Taylan Çebi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kara, “Karabük sağlık yöneticileri olarak vatandaşlarımıza nitelikli ve ayrıcalıklı sağlık hizmetlerinin sunumu yanında milletimizin sağlık konularında bilinç ve farkındalık düzeyini artırmak için sosyal projeleri de son derece önemseyen, toplumumuzun sağlık okur yazılarını arttırma yönünde yenilikçi girişimler yapmayı ilke edinen ve bu doğrultuda çalışan ve çabalayan güçlü bir ekibiz” dedi.

“Sağlık okuryazarlığı konusuna son yıllarda ülkemizde de ilgi artmış ve çeşitli faaliyetler yürütülmektedir” diyen Kara, “Sağlık okuryazarlığı oranının artması ile gereksiz hastane başvuruları, bireylerin hastane masrafları, hastanede yatış süreleri azalmaktadır. Gereksiz tetkik yaptırma oranları düşmekte, koruyucu sağlık hizmetlerinin sağlık okuryazarlığı fazla olan bireylerde ve toplumda da çok daha önemsendiği ve kronik hastalık yönetiminde çok daha iyi olduğunu görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Hasta Okulu ile ilgili bilgi veren Başhekim Doç. Dr. Çebi ise, şunları söyledi: “Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hasta ve hasta yakınlarına sunduğu bir sağlık hizmetidir. Bu okulun amacı, hastanemizin eğitim salonunda hasta ve yakınlarına yönelik düzenli ve sürekli eğitim programları düzenleyerek, ağız ve diş sağlığı ile ilgili toplumda kuvvetli bir bilinç oluşturmak, sistemik hastalıklar ile ağız ve diş sağlığı arasındaki etkileşimleri halkımıza anlatmak, çocukluk çağlarından yaşlılığa kadar ağız sağlığının önemini vurgulamak, ağız ve diş sağlığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında güncel ve bilimsel içerikli sunular yapmak, bireylere hastalıklarını yönetebilme becerisi kazandırmak, toplumumuzun daha sağlıklı geleceklere ulaşmasına katkı sunmak ve sağlık okuryazarlığı seviyesini arttırmaktır.”

Çebi, Hasta Okulu’nda Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman öğretim üyelerinin, uzman diş tabiplerini, uzman tabiplerin, diş tabipleri ve hemşirelerin görev yapacaklarını belirtti.

Hasta Okulu eğitimlerinin ilkinin 19 Kasım 2024 Salı Günü saat 15.00-16.00 arasında Dr. Öğretim Üyesi Taibe Tokgöz Kaplan tarafından ‘Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığının Önemi ve Doğru Diş Fırçalama’ konusu ve başlığı üzerine gerçekleşeceğini ifade etti.