Karabük’te halk günü toplantısı çerçevesinde vatandaşlar sorunlarına çözüm arıyor.

Karabük’te halk günü toplantısı çerçevesinde vatandaşlar sorunlarına çözüm arıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında halk günü toplantısı düzenlenirken, vatandaşlar istek, şikayet ve önerilerini iletti. Görüşmelere katılan vatandaşlarla tek tek görüşen Gürel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için gerekli incelemeler ile kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar verdi.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal yatmaz, Karabük Çalışma ve iş Kurumu Müdür Vekili Mustafa Çalış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, Açık Kapı Şube Müdürü Gülnur Berber Dereli hazır bulundu.