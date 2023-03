Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Halk Ege Et, ekonomik, hijyenik ve kaliteli ürünleriyle vatandaşların özellikle et ve et ürünlerinde ilk tercihi oluyor.

Aydın ve İzmir’deki Halk Ege Et marketlerinde günün her saatinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar marketlerde kadın kooperatiflerinin ürünlerine de ekonomik olarak ulaşabiliyor. Vatandaşlar özellikle son zamanlarda ekonomik olarak çok zorlandıklarını ifade edip, kaliteli ürünleri kendilerine uygun fiyatlı ulaştıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın ve İzmir’deki 14 marketiyle vatandaşların et ve et ürünleri başta olmak üzere temel mutfak ihtiyaçlarını karşılayan Halk Ege Et marketlerinde uzun kuyruklar oluşuyor. Vatandaşlar, Halk Ege Et’ten alışverişi, ürünler ekonomik olduğu kadar Aydın Büyükşehir Belediyesi kalitesiyle de kendilerine sunulduğu için alışkanlık haline getirdiklerini söyledi.

"Kaliteli ve iyi hizmet"

Halk Ege Et’ten alışveriş yapan emekli İsmail Atıcı; “Burayı tercih etmemin sebebi etlerinin kaliteli ve uygun fiyatlı oluşu, iyi hizmeti. Her konuda memnunuz. Biz etlerimizi ve peynirlerimizi Halk Ege Et’ten alıyoruz. Bittikçe geliyoruz. Bu hizmetten çok memnunuz. Vatandaşın alım gücü yok, burada fiyatlar çok uygun. Etinden çok memnunuz, hiç bu kadar kaliteli et almamıştım” ifadelerini kullandı.

Refika Yetkin ise “Daha uygun olduğu için, temiz ve güvenilir olduğu için Halk Ege Et’i tercih ediyorum. Bu hizmetin artmasını isterim. Vatandaşlar da buranın uygun ve temiz olmasından dolayı tercih ediyor” dedi.

"İnsanlar kaliteden dolayı tercih ediyor"

Emekli Cengiz Güner Halk Ege Et’ten alışverişini “Ne aldığımızdan eminiz, fiyatları uygun, bizim kesemize göre. Et yemekten vazgeçmiştik, Halk Ege Et açılınca buradan satın alıp gönül rahatlığıyla tüketebiliyoruz. Eskiden tek maaşla ev geçindiriyordum, şimdi iki maaşla evi zor geçindiriyoruz. Et ve süt ürünlerini Halk Ege Et’ten alıyoruz. Fazla bir şey aramaya gerek yok, insanlar burayı kaliteden dolayı tercih ediyor, ne aldığınızdan eminsiniz. Özlem Hanım’ı severim. Kendisinin hizmetlerini görüyorum, bu hizmeti için de teşekkür ederim” sözleriyle ifade etti.

"Oğlum buranın sucuğunu beğeniyor"

Mert Baskın ise “Burası kaliteli ve uygun fiyatlı olduğu için burayı tercih ediyorum. Ürünler kaliteli, haftada birden fazla alışveriş yapıyoruz. Özellikle yoğurtları çok güzel. Oğlum buranın sucuğundan başka sucuk yemiyor. Başkanımızı çok seviyoruz, hizmetlerini çok iyi görüyorum. İzmir’de Halk Ege Et’in şube sayısının artmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.