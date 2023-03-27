Eskişehir’de Ramazan ayının ilk günleri yaşanırken vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilip caddelere akın etti.

Eskişehir’de hava sıcaklığının 18 dereceye kadar ulaşmasıyla vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Ramazan ayının ilk günlerini yaşayan kentte cadde ve sokaklar doldu. Güneşli havayı gören vatandaşlar bir yandan sevdikleriyle güzel havanın keyfini çıkarırken diğer yandan da esnaftan Ramazan alışverişlerini tamamladı. Özellikle kent merkezinde yer alan Hamamyolu ve İki Eylül Caddesinde vatandaşların yoğun oluşturduğu gözlemlendi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre kentte hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde azalması ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.