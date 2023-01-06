Camilerde Cuma Namazı öncesinde, kuraklık nedeniyle yağmur duası edildi. Uzmanlar, son yılların en kurak kış döneminin yaşandığı ifade edildi.

Adıyaman’da doğalgaz olmayan ilçe kalmıyor

Adıyaman’da doğalgaz olmayan ilçe kalmıyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve hava sıcaklığının 10 derece olduğu Adıyaman’da, vatandaşlar yazdan kalma günün tadını çıkarttı. Vatandaşlar parklarda ve çay bahçesinde oturarak sohbet eşliğinde güneşli havayı değerlendirdi.

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