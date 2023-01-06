Adıyaman’da, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parkları doldurdu.
Adıyaman’da, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parkları doldurdu.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve hava sıcaklığının 10 derece olduğu Adıyaman’da, vatandaşlar yazdan kalma günün tadını çıkarttı. Vatandaşlar parklarda ve çay bahçesinde oturarak sohbet eşliğinde güneşli havayı değerlendirdi.
Camilerde Cuma Namazı öncesinde, kuraklık nedeniyle yağmur duası edildi. Uzmanlar, son yılların en kurak kış döneminin yaşandığı ifade edildi.
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