Zonguldak’ta vatandaşlar, bolluk nedeniyle fiyatı 40 liraya düşen hamsiye rağbet gösterdi.

Zonguldak’ta vatandaşlar, bolluk nedeniyle fiyatı 40 liraya düşen hamsiye rağbet gösterdi.

Batı Karadeniz’in önemli limanlarından Kdz Ereğli ve Alaplı ilçesinde havaların ısınmasıyla balık fiyatlarında artış yaşandı. Denizden bol çıkan hamside ise fiyatlar düştü. Kilosu 80 liradan 40 liraya kadar düşen hamsi, fiyatıyla vatandaşı memnun etti. Kalkan kilosu 200 TL, çinekop ise kilosu 150 TL’den tezgahlarda yer aldı.

Alaplı ilçesinde 20 yıldan beri balıkçılıkla uğraşan Ferdi Yazgan, bu sezon denizlerde pek balık olmadığını, bu sebeple fiyatlarda artış yaşandığını, vatandaşların bolluk yaşanan hamsiye yöneldiğini söyledi.