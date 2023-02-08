Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesi, üretimini durdurarak battaniye dikimine geçti. Bunun üzerine ilçe halkı, öğrenciler, esnaf, çevre ilçelerden gelen vatandaşların da desteğiyle dikilen 6 bin adet battaniye deprem bölgesine gönderildi.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesi, üretimini durdurarak battaniye dikimine geçti. Bunun üzerine ilçe halkı, öğrenciler, esnaf, çevre ilçelerden gelen vatandaşların da desteğiyle dikilen 6 bin adet battaniye deprem bölgesine gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra ülkenin dört bir yanından da bölgeye depremzedeler için yardımlarda sürüyor.

Bu çerçevede Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde faaliyet gösteren Sude Tekstil firması, üretimini durdurarak elindeki imkanlarla battaniye dikimine geçti. Bunun üzerine ilçe halkı, öğrenciler, esnaflar ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar, tekstil firmasına gelerek gönüllü olarak çalıştı. Kısa sürede üretimi tamamlanan 6 bin adet battaniye, paketlenerek Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne teslim edildi.

Bunun yanı sıra Pınarbaşı Kaymakamlığı ve Pınarbaşı Belediyesi öncülüğünde deprem bölgesine gönderilmek üzere düzenlenen yardım kampanyasına da vatandaşlar duyarsız kalmadı. Vatandaşların ulaştırdığı kıyafet, ısıtıcı ve erzak gibi yarımlar ile treyler ve ekskavatör, deprem bölgesine sevk edildi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, ilçede faaliyet gösteren Sude Tekstil tarafından 1 günde üretilen 6 bin adet battaniye, vatandaşların kıyafet, ısıtıcı ve erzak gibi yarımlarının yanı sıra treyler ve ekskavatörün de deprem bölgesine sevk edildiğini açıkladı.

Yaşar, bölgeye 9 kişilik kanyon derneği üyeleri ve 3 belediye personelinin arama kurtarma ekipmanları ile bölgeye gittiğini belirterek, “Günün birlik olma günü olduğunu gösterdik. Öncelikle ilçemizde bulunan Sude Tekstil’e çok hızlı reaksiyon alarak afet bölgesine ulaştırmak üzere ürettiği 6 bin adet battaniye için, kıymetli hemşehrilerimin kıyafet, battaniye, ısıtıcı ve gıda gibi yardımlarını afet bölgesine ulaştırmak üzere yaptıkları yardım ve gönüllü çalışanlarımız için, 9 kişilik kanyon derneği üyesi arama kurtarma ekibimiz ekipmanları ile birlikte Adıyaman’ın Besni ilçesine hareket ederek verdikleri destek için, Belediyemizde görevli nitelikli 3 arkadaşımız afet bölgesinde çalışmak üzere İl AFAD koordinasyonunda gönüllü olarak destek verdikleri için, Kaymakamımız Serkan Tokur ile birlikte koordine ettiğimiz ilçemizde iş gören karayolları müteahhidimize bir treyler ve ekskavatör yükü ile birlikte özel idare koordinesinde afet bölgesine ulaştırmak üzere verdiği destek için, candan yürekten teşekkür ediyor minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.