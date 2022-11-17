Sinop Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda iletişim yoluyla dolandırıcılık, SMS dolandırıcılığı ve sosyal medya dolandırıcılığı konularında broşür dağıtımı yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Sinop Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda iletişim yoluyla dolandırıcılık, SMS dolandırıcılığı ve sosyal medya dolandırıcılığı konularında broşür dağıtımı yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Broşür dağıtımı esnasında vatandaşlar, günümüzdeki mevcut gündemi tuzak olarak kullanıp arayan veya "Evet yazın, şifrenizi gönderin, hesabınıza para yatıralım, destek ödemesi alacaksınız" şeklinde gönderilen mesajlara cevap vermemeleri, bilgisayar ve cep telefonundan güvenilir olmayan sitelere girmemeleri, alışveriş yapmamaları, kullandıkları cihaza casus bir yazılım gönderilip, kötü amacı yazılım sayesinde cihaza girdikleri tüm şifrelerin kopyalanarak, dolandırabileceği sosyal medyada, makul fiyatla satışa sunulan ürünlere ve bu ürünleri satan kökeni meçhul satıcılara kanmamaları, para göndermemeleri, internet üzerinden alış veriş yaparken güvenilir sitelerden alışveriş yapmaları, özellikle sosyal medya platformlarında ye alan (banka vb.) reklam logolarına tıklamamaları, "Tebrikler! Ödül kazandınız" şeklinde gelen mesajlara itibar etmemeleri, gelen mesajlara "Evet yazarak cevaplayın” gibi talimatlar uygulamamaları, çünkü bu tür mesajlar ile telefon faturana ek tutar eklenebileceği ya da hesaplarının boşaltılmasına neden olabileceği, ev veya cep telefonu arayıp, kendini "savcı, polis, hakim" olarak tanıtan özellikle para, altın vb. talep eden şahıslara inanmamaları, hiçbir güvenlik kurumu adli merciinin arayıp vatandaştan para talep etmeyeceği, telefondan arayıp, "kimlik, telefon veya banka hesap bilgilerinizin terör örgütü eline geçtiği" beyan edenlere banka şifresini vermemeleri ve kendilerini yönlendirmelerine müsaade etmemeleri, banka ve kredi kartı aidatının iadesi konusunda arayanlara itibar etmemeleri, şifre ve hesap bilgilerini kimseye vermemeleri, banka veya ATM’lere yönlendirerek para talep edenlere itibar etmemeleri, gelişen teknoloji ile birlikte internet üzerinden meydana gelen suçların bir hayli arttığı, bu sebeple özellikle banka ve kredi kart bilgilerini kimseyle paylaşmamaları, bankaların internet şubelerine giriş şifrelerini kimseye söylememeleri, kalabalık yerlerde internet şubesini kullanırken dikkatli olmaları, bu tür hususlar ile karşılaşılması halinde vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Servisini arayabilecekleri ya da en yakın kolluk birimine müracaat etmeleri konularında vatandaşlara bilgi aktarımı yapılırken, dolandırıcılığa maruz kalmaları halinde nasıl davranmaları, nelere dikkat etmeleri, ne yapmaları ve ne yapmamaları konularında uyarıda bulunuldu.