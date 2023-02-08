Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar sürüyor. Adana’da deprem bölgelerine gönderilmek üzere Reşatbey Muhtarlığı önünde vatandaşlar yardım su, gıda, kıyafet gibi yardım malzemeleri topluyor. Burada toplanan yardımlar araçlara yüklenerek deprem bölgelerine gönderiliyor.

Adana’da deprem bölgesine gönderilmek üzere Reşatbey Muhtarlığı önüne vatandaşlar tarafından yardım malzemeleri getiriliyor.

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