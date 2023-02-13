Bafra Orman İşletme Müdürlüğü’nün çağrısı üzerine orman bölgesinde yaşayan vatandaşlar odun hazırlamak için harekete geçti. Vatandaşlar hazırladıkları odunları traktörle İnözü Koşaca Mahallesi’nde bulunan Orman İşletme Şefliği binası önüne getirdi. Odunlar vatandaşlarca kesilerek afet bölgesine gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Samsun’un Bafra ilçesinde vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere odun göndermek için seferber oldu.

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