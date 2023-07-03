Eskişehir’de çöp konteynırı olmayan bir sokakta yaşayan vatandaşlar, atık maddelerin çevreye atılmasından rahatsız olduklarını söylerken, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi.

Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi Sevda Sokakta yaşayan vatandaşlar, sokakta yeterli sayıda çöp konteynerı olmamasından yakındı. Sokakta bulunan konteynırların birbirlerine çok uzak mesafede olduğunu dile getiren mahalle sakinleri, bu sebeple birçok vatandaşın atık maddelerini cadde ve sokağın birleştiği noktaya bıraktığını söyledi. Çevre kirliliği ve ortaya çıkan kötü görüntüden rahatsız olan vatandaşlar, yetkilerden konteynır talep ettiklerini belirtti.

Atılan atık maddelerden rahatsız olan mahalle sakinleri şöyle konuştu;

”Sokağa atılan çöpler kedi ve köpekler tarafından dağıtılarak çevre kirliliğinin daha büyük boyutlara ulaşmasına yol açıyor. Diğer çöp konteynırları uzak olduğundan hep buraya bırakmak zorunda kalıyoruz.”

Görüntü kirliliğinin önüne geçmek isteyen vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor.