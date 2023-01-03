Eskişehirli vatandaşlar kış aylarında ayaklarını soğuktan korumak için yeni bir bot almak yerine eskilerini tamir ettirmeyi tercih ediyor.

Eskişehirli vatandaşlar kış aylarında ayaklarını soğuktan korumak için yeni bir bot almak yerine eskilerini tamir ettirmeyi tercih ediyor.

Havaların soğumasıyla birlikte temel bir ihtiyaç haline gelen botlar, artan fiyatlar sebebiyle tercih edilmiyor. Bot fiyatları pahalı olduğu için vatandaşlar çareyi eskilerini tamir ettirmekte buldu. Taleplerin artmasıyla birlikte ayakkabı tamircilerinde de yoğunluk yaşandı.

Eskişehir Odunpazarı İlçesi Sıcaksular Sokak’ta ayakkabı tamirciliği yapan Mustafa Yıldırım vatandaşların eski botlarını daha uzun giymeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Kış aylarında ayakkabı tamircilerinin işlerinde artış olduğunu ifade eden Yıldırım, “Bot fiyatları pahalandığı için herkes alamıyor. Vatandaşlar botlarını tamire getiriyorlar, biz elimizden geldiği kadar onarmaya çalışıyoruz. Biraz daha uzun giymeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Son zamanlarda işlerimizde artış var” dedi.

Bir gelenin, bir daha geldiğini belirten Yıldırım, vatandaşların yapılan işlerden memnun kaldığını ifade etti. Vatandaşların, ekonomik olarak tasarruf etmek istemeleri sebebiyle taleplerin arttığını belirten Yıldırım, “İşlerden memnunuz, daha da yoğun olmasını isteriz. Vatandaşlar yaptığımız işlerden memnun kalıyorlar. Gelen bir daha geliyor, çoluğunu, çocuğunu, yakınını getiriyorlar ama yine geliyorlar” şeklinde konuştu.