Kayseri’de 153 türde bin 600 hayvanın bulunduğu ve bayramın iki günü ücretsiz olan hayvanat bahçesini 100 bin kişi ziyaret etti.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan ve 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile bayramın ikinci ve üçüncü günü misafirlerini ücretsiz olarak ağırladı. Normal günlerde de ilgi gören hayvanat bahçesini bayramda 100 bin kişi ziyaret etti.

Hayvanat bahçesinde görevli Veteriner Hekim Kaan Erkek, "Hayvanat bahçemiz 2013 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açıldı. Normal zamanlarda da buraya vatandaşlarımızın ilgisi vardı. Özellikle bahar aylarının gelmesiyle beraber ziyaretçi sayımız artmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın bayramda girişlerin ücretsiz olması talimatı sonrasında bayramda ücretsiz oldu. Bu sürede de 100 bin ziyaretçiye ulaştık. Gösterilen ilgiden gayet memnunuz. Yaz aylarının da gelmesiyle beraber ziyaretçi sayısının daha da artacağını bekliyoruz" dedi.