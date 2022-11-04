Karadeniz’in ilk katılımcı bütçesinin adım adım hayata geçirildiği Samsun’un Atakum ilçesinde kıdemli vatandaşlar deneyimlerini ve kentte yapılmasını istedikleri çalışmalarla ilgili önerilerini paylaştı.

Karadeniz’in ilk katılımcı bütçesinin adım adım hayata geçirildiği Samsun’un Atakum ilçesinde kıdemli vatandaşlar deneyimlerini ve kentte yapılmasını istedikleri çalışmalarla ilgili önerilerini paylaştı.

Atakumluları belediye bütçesinde doğrudan söz sahibi yapacak Karadeniz Bölgesi’nin ilk katılımcı bütçesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliği ile adım adım hayata geçirilen projenin on beşinci toplantısı Atakum Kent Konseyi kıdemli vatandaşlar ve emekliler meclisi üyeleri ile birlikte gerçekleştirildi. Toplantıya Atakum Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Yusuf Yalnız, Şeref Aydın, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat ve çok sayıda emekli vatandaş katıldı. Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen buluşmada emekli vatandaşlar karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı.

"Gençlerle ortak çalışmalar yapalım"

Toplantıda söz alan Atakum Kent Konseyi Kıdemli Vatandaşlar ve Emekliler Meclisi Başkanı Behice Günel, emeklilerin tecrübeleriyle katılımcı bütçe çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Emekliler, toplumun mücevherleridir. Emekli vatandaşların hayatın içinde olması lazım. Biz de sesimizi duyuralım, Atakum’un yönetiminin içinde olalım ve Atakum’u yaşamaya değer bir kent haline getirelim’ dedik. Bu bizim ve Başkanımız Av. Cemil Deveci’nin çok önemsediği bir şey. Atakum’da gençleri ve emeklileri bir araya getirelim. Birlikte ortak çalışmalar yapalım" diye konuştu.

"Atakum’un geçmişi Atakum’un geleceğine sahip çıkıyor"

Atakum Belediye Başkan Yardımcı Dr. Yusuf Yalnız, toplantıda dünyada ve Türkiye’de yapılan katılımcı bütçe çalışmalarına yakın tarihten örnekler vererek açıklamalar getirdi. Dr. Yalnız, Porto Alegre gibi dünyanın önemli kentlerinde uygulanan bütçe çalışmalarında emekli vatandaşların deneyimlerinin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek. ”Bu toplantının amacı sizleri sürece katmak. Bu toplantının başlığı ’Atakum’un geçmişi Atakum’un geleceğine sahip çıkıyor’ olmalıdır. Gelin bu kente ilişkin alınacak kararlarda söz ve yetki sahibi olun. Atakum Belediyesi olarak üç yıllık süreçte yaptığımız çalışmalarla ilgili kendimizi değerlendirme imkanını sizden istiyoruz. Bununla beraber önümüzdeki süreçte de bu kente ne tür bir katkı sunabiliriz, ne yapabiliriz noktasında desteğinizi ve dayanışmanızı da istiyoruz. Biz, birlikte bu kenti yönetelim diye yola çıktık" şeklinde konuştu.

"Hobi bahçeleri artırılmalı"

Farklı fikirlerin ve taleplerin sunulduğu toplantıda, katılımcılardan Füsun Yalçın ileriki yaştaki vatandaşlara yönelik spor çalışmaları isterken; Sevil Topkaya yaya geçitlerinde kalabalıktan kaynaklanan karışıklıkların çözümünü talep etti. Topkaya, ayrıca Atakum’da bulunan hobi bahçelerinin arttırılması önerisinde de bulundu. Atakum Kent Konseyi Kıdemli Vatandaşlar ve Emekliler Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Aydın da emeklilerin bir araya gelecekleri açık alanların artırılmasını istedi. Vatandaşlar taleplerini tek tek dinleyen Atakum Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Yusuf Yalnız ve Şeref Aydın yapılacak çalışmaları değerlendirdi.