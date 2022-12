"Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim" projesinin 3. etap eğitimleri Darıca’da başladı. Uygulamalı eğitimlerle gönüllü vatandaşlar afetlere karşı bilinçlendirildi.

Kocaeli Üniversitesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi’nde yeni dönem başladı.

Projenin birinci etabında 5 ilçede toplam 22 mahallede eğitimler verilmişti. AFAD tarafından 2019 yılında afet konusunda toplumu bilinçlendirme projeleri arasında iyi uygulama örneği olarak seçilen ve pandemi sebebiyle 2020 yılında ikincisi yapılamayan Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesinin 3. etabına Darıca’da başlandı.

"Eğitim her işin başıdır"

Eğitim, Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eğitimin önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Biz bu tür eğitimleri daha önce Karamürsel, Gölcük, Körfez, İzmit ve Derince’de yapmıştık. Pandemi dolayısıyla verilen ara sonrasında bugün de eğitimimiz Darıca’mızda gerçekleşiyor. Kocaeli Üniversitesi, AFAD İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin ortak protokolü çerçevesinde yapılan bu projeyle mahallelerimizde bizzat gönüllüler ile etkileşimli bir program yapıyoruz. Burada sadece sunumlar yok, aynı zamanda şehrimizdeki cadde ve sokaklarda dolaşarak bazı durum tespitleri yapıyoruz. Afet bizim her zaman karşılaşabileceğimiz bir durum. Sadece deprem değil, yangınlar ve sel felaketleri de oluyor. Kocaeli’nin her ilçesinde birçok gönüllülerimiz var. Bugün buraya gelen insanlarımız gönüllülerden oluşuyor. Eğitim her işin başıdır" dedi.

"Bu işi koordine edebilecek bir devletimiz yoktu"

Darıca Belediye Başkanı Bıyık ise "Biz 1999’daki depremi yaşamış, şuursuzca yardım etmeye çalışan ama yardımlarında hedefine ulaşmadığını canlı canlı yaşamış bir toplumuz. Biz 1999 depreminden sonra Derince 60 Evler’e gitmiştik. Bizim mesleğimiz fırıncılık. Bir araba dolusu ekmeği Derince’ye götürdük. Bir baktık ki çürümüş ekmek yığınları var. Yani orada su ihtiyacı varken oraya ekmek götürdük. Yardım için çırpınan bir milletimiz varken bu işi koordine edebilecek bir devletimiz yoktu. Şimdi bu tarz işleri koordine edebilecek hem devletimiz hem de yardıma koşan aziz bir milletimiz var. Sunulacak eğitimlerin hepimize katkı sunmasını diliyorum" diye konuştu.

"22 mahallede 895 mahalle sakinine eğitim verildi"

Proje çerçevesinde vatandaşların bilinçlendirildiğine dikkat çeken AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, "Projenin birinci aşamasında toplamda 22 mahallede 895 mahalle sakinine eğitim verildi. Bu aşamada ise Darıca’daki katılımcılarımızla birlikte eğitimlerimiz yapılıp, mahallelerdeki tehlikelerin tespiti gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

300 kişiye eğitim

Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitimde afet öncesi için hazırlık ve zarar azaltma eğitimleri verilerek, Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi ve yapısal olmayan risklerin azaltılması ile ilgili konu başlıkları uygulamalı olarak anlatıldı. Bu bağlamda AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Sebahattin Yaşa, "Afet Farkındalık ve KBRN Eğitimi" verdi. Afet zararlarının azaltılması ve gözlemsel mahalle tehlike analizi konusunda teorik eğitim veren Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serpil Gerdan ise sunumunun ardından yaklaşık 300 mahalle gönüllüsü ile sahaya çıkarak, gözlemsel mahalle tehlike analizi uygulaması gerçekleştirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde evlerin dış cephelerini inceleyen katılımcılar, Doç. Dr. Gerdan yönetiminde yapıların yapısal bozukluklarını tespit etti.