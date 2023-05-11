Şırnak’ta 1992 yılında bölgede yaşanan afet olayları nedeniyle vatandaşlar için inşa edilen konutların tapuları hak sahiplerine teslim edildi.

Şırnak merkez Görmeç köyü ile Beytüşşebap ilçesi Çığlıca köyünde 1992’deki yaşanan çığ felaketinin ardından Şırnak merkezde yapılan 110 konutun hak sahiplerine tapuları verildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin, Yeni ve Yeşilyurt mahallelerinde yapılan afet konutlarında düzenlenen tapu dağıtım töreninde, "Türkiye’de 80’li, 90’lı yıllarda meydana gelen doğal afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın, hak sahiplerimizin konutlarını çok büyük bir bölümünü 2000’li yılı sonlarına yapılabildi. Ama şunu görüyoruz, özellikle Şırnak’ta yaşanan bir olay ve çok enteresandır. İlk defa burada görüyorum. 27 yıl önceki hak sahibi olan vatandaşlarımızın tapuları 27 yıldır verilmemiş. Bu sorunu 1 yıl gibi kısa bir sürede çözdük ve bitirdik. Gerçekten millet ile devlet kaynaşmasının sonucudur. Eğer böyle bir kaynaşma oluşturulursa ne kadar erken, ne kadar hızlı ve ne kadar pratik sonuç alınacağını gösteriyor. Düşünün bir yerde çığ felaketi oluyor 1992’de, 1997 yılında konutlar yapılıyor, 2023’te tapusu veriliyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Baktığımız zaman memurların yüzde 90’ını Şırnaklı. Yani kendi kendimize eziyet ediyoruz. Böyle bir şey yok. Ondan sonra da diyoruz ki, devlet yaptı. Devlet dediğini vatandaştan oluşur. Devlet biziz. Yanlışı yapan bireylerdir. Orada görev yapan validir, belediye başkanıdır, orada görev yapan kamu yöneticisidir, orada görev yapan muhtardır. O nedenle bizlerin bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmesi için vatandaş olarak, neyin, kimin, ne zaman, ne şekilde, yanlış, doğru yapıldığını takip etmemiz ve bunun sonucuna göre de hareket etmemiz gerekiyor. Hepinize şimdiden ve bundan sonraki süreçte de en iyisine layık olduğunu belirtiyorum ve bundan sonraki süreçte de yanınızda olduğumuzu ve belediyemizle, kamu yöneticilerimiz ile vatandaşın işini kolaylaştırmak, vatandaşın önünü açmak, vatandaşa hizmet vermek amacı ile burada görev yaptığımızı bilmenizi istiyorum” dedi.

Tapusunu alan İsmet Öztunç da, “27 yıl sonra kendi tapularımıza kavuştuk. Allah devletimize zeval vermesin, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bu arada tapu sahibi olduk. 27 yıl sonra tapularımız aldık. Yıllardır tapularımız vermemişlerdi, valimiz Osman Bilgin sayesinde 27 yıl sonra tapularımıza kavuştuk” diye konuştu.