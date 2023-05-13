Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yavuz Sultan ve Sırrıpaşa Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, vatandaşları ziyaret ederek gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor. Derince’de halkla daima iç içe olan Başkan Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, belediye meclis üyesi Züleyha Uslu ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Yavuz Sultan ve Sırrıpaşa Mahallelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Başkan Aygün ilk olarak Sırrıpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Demirkol’un hanesine konuk oldu. Burada mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Aygün, daha sonra Yavuz Sultan Mahallesi’nde Bedriye Karakaya’nın hanesini ziyaret ederek vatandaşlarla ilçede hizmete sunduğu projeleri paylaştı.