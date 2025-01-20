Bolu Belediyesi’nin 75 çağrı merkezi personeline kriz yönetimi, inisiyatif, ve doğru karar alama, stres yönetimi ve öfke kontrolü, zor vatandaş ile iletişim kurma eğitimi verildi.

Bolu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde çalışan 75 personel etkili iletişim eğitimi aldı. Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Tuğba Özyürek tarafından verilen eğitimde 75 çağrı merkezi personeli kriz yönetimi, inisiyatif, ve doğru karar alama, stres yönetimi ve öfke kontrolü, zor vatandaş ile iletişim kurma gibi konularda eğitim aldı. 5 saat boyunca süren eğitimde personelin etkili ve doğru iletişim sağlamaları için bilgiler verildi.