Sinop’ta uçurumdan yuvarlanmış aracı gören vatandaşlar, kazanın yeni olduğunu sanıp ekiplere haber verdi.

Sinop’ta uçurumdan yuvarlanmış aracı gören vatandaşlar, kazanın yeni olduğunu sanıp ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede kazanın dün akşam yaşandığı, ölü ve yaralının olmadığını belirlendi.

Olay, Adabaşı mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyahat etmek amacıyla Adabaşı mevkisine giden vatandaşlar yaklaşık 50 metreden yuvarlanmış olan aracı gördü. Aracı gören vatandaşlar polis ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler aracın boş olduğunu ve dün akşam uçuruma yuvarlandığını bildirdi.

Araç olduğu konumda kalırken ekipler olay ile ilgili incelemeyi sürdürüyor.