Van Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı çalışan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, zorlu coğrafyada yolu kapanan bölgelerde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için göreve hazır.

Van Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı çalışan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, zorlu coğrafyada yolu kapanan bölgelerde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için göreve hazır.

Van ve çevresinde çetin geçen kış aylarında yolu kapanan bölgelere hastaların imdadına yetişmek için görevli sağlık kahramanları, tüm hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan imkanlar sayesinde, kış şartlarına uygun donatılan araçlarla göreve hazır bekliyor. İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde bulunan 62 panelvan ambulans, 3 adet yataklı ambulans, 7 arazi tipi araç, snowtrack ve ambulans helikopterle en ücra bölgelere hizmet sağlanıyor.

“43 noktada ambulans hizmeti veriliyor”

İHA muhabirine konuşan Van İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Harun Eyyüpkoca, Van’da hâlihazırda 43 noktada ambulans hizmeti verdiklerini belirtti. Çetin kış şartlarına sahip coğrafyada ambulans hizmetlerini verirken zaman zaman zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden Dr. Eyyüpkoca, “Yolların kapanmasından dolayı hastaya ulaşımı geciktirecek durumlar yaşayabiliyoruz. Bu tarz durumlarda diğer kurum kuruluşlarla koordineli şekilde hareket ediyoruz. Genellikle karayolları ve belediye ekiplerimizce yollar açıldığında kırsal mahallelere ulaşımı sağlıyoruz. Buraya ulaşmakta zorlandığımız durumlarda arazi tipi ve ‘snowtrack’ paletli kar araçlarıyla hastalarımıza ulaşmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

“Zorlu arazide müdahale hızımızı artırdık”

Van’ın kış şartlarında yaşanabilecek olağandışı afet durumlarında müdahale kapasitelerini artırabilmek adına özel donanımlı ambulanslarla hizmet verdiklerini dile getiren Eyyüpkoca, “İlimizde şu an 62 panelvan ambulansımız, 3 adet 4 yataklı ambulansımız, 7 de arazi tipi aracımız bulunmaktadır. Kış şartları gereği bazı bölgelere ulaşmakta zorlandığımız için müdahale kapasitemizi artırma adına Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize gönderilen araçlar ağırlıklı olarak 4x4 araçları oluyor. Bu da zorlu arazide müdahale etme hızımızı artırıyor. Özellikle Başkale ve Bahçesaray ilçelerimizden merkeze hasta taşımamız için ilimizde konuşlandırılmış helikopter ambulansımızla sağlanmaktadır” diye konuştu.