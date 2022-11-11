Denizli’nin Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan 122 hak sahibi vatandaşın uzun yıllardır çözülemeyen tapu sorunu çözüldü. Başvurularını tamamlayan hak sahiplerine tapularını teslim etmeye başlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların tapu sevincine ortak oldu.

Denizli’nin Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan 122 hak sahibi vatandaşın uzun yıllardır çözülemeyen tapu sorunu çözüldü. Başvurularını tamamlayan hak sahiplerine tapularını teslim etmeye başlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların tapu sevincine ortak oldu.

Karşıyaka Mahallesi’nde uzun yıllardır tapu sorunu yaşayan 122 hak sahibi vatandaş için tapu teslim töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı konuşmada uzun yıllardır sıkıntı yaşayan vatandaşların tapu probleminin çözüme ulaşmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Vatandaşların tapularının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Zolan, Karşıyaka Mahallesi’nde tapu sorunu yaşayan 122 hak sahibi vatandaşın sorununun çözüldüğünü, başvurularını tamamlayanların tapularına kavuşabileceği müjdesini paylaştı.

22 kişi tapusunu teslim aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Zolan, “Vatandaşlarımız başvurularını tamamlayarak tapusuna sahip olabilecek. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Allah’ım sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Sizlerde güle güle oturun, eşiniz, çocuklarınız ve sevdiklerinizle mutlu bir yuvanız olsun. Yarınımız bugünden daha güzel olsun inşallah" diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Zolan, başvurularını tamamlayan 22 hak sahibi vatandaşın tapularını teslim etti.