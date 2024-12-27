Nevşehir’de bulunan metruk bir binada yangın çıkarken; pencerenin önünde oturan vatandaşın vurdumduymazlığı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Camicedit mahallesi Cami Kebir Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Metruk binadan yükselen alevler ve dumanlar arasında pencerede oturan bir vatandaş görenlerin dikkatini çekti. Vurdumduymaz tavırlar ile pencerede oturan vatandaş görenlere de ‘pes’ dedirtti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Pencerede oturan vatandaş da kendi imkânları ile bulunduğu yerden inerek gözden kayboldu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.