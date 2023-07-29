Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mahalle Meclisi Buluşması ile mahallelerde vatandaşlarla bir araya geliyor, talep, öneri ve isteklerini dinliyor. İlki Anadolu Mahallesi’nde gerçekleştirilen Mahalle Meclisi Buluşması vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gelen talepleri tek tek dinleyen Başkan Başdeğirmen, soruları da içtenlikle yanıtladı, taleplerle ilgili anında çözüm için daire müdürlerine talimat verdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ‘Mahalle Meclisi Buluşması’ adı altında mahallelerde vatandaşlarla bir araya geliyor, onların talep ve önerilerini dinliyor. Buluşmalarda vatandaşların yaşadıkları problemler anında çözüm buluyor. Mahalle Meclisi Buluşmalarının ilki Anadolu Mahallesi’nden başladı. Başkan Başdeğirmen, yapı stoku anlamında şehrin en eski mahallerinden biri olan Anadolu Mahallesi’nde vatandaşların istek, talep ve önerilerini dinledi, yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulunup, soruları cevapladı, kentsel dönüşüm süreciyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Anadolu Mahallesi Meclis Buluşmasına belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de katıldı. Başkan Başdeğirmen, vatandaşlardan gelen taleplerle ilgili daire müdürlerine talimatlar verdi.

Isparta Belediyesi tarafından Anadolu Mahallesi Mahalle Meclisi Buluşmaları sırasında çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için balon park kuruldu, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlar da tek tek söz alarak, talep ve önerilerini sundular, akıllarındaki soruları Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e sordular. Başkan Başdeğirmen, her söz alan vatandaşı dikkatle dinleyerek, yapılması gerekenlerle ilgili talimatlar verdi, soruları içtenlikle yanıtladı.

Anadolu Mahallesi sakinlerinden emekli öğretmen Ali Kartçı, 2008 yılından bu yana Anadolu Mahallesi’nde oturduğunu belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in mahalleye el atıp, yaktığı ışığın her şeye değdiğini söyledi. Kartçı, “Sayın başkanım hoş geldiniz. Sizin el atmadığınız yer kalmadı. Bunları saymakla bitiremem. Sadece ITKM Türkiye’de tarih yazdı. Biz size geldiğimizde ‘sayın başkanım camimizi Mimar Sinan Camisi gibi istiyoruz’ dediğimizde bize söz verdiniz. Müdürlerinizle buna el attınız. Allah razı olsun” dedi.

Bir vatandaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i çok sevdiğini belirterek, kendileri için dualar ettiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İl Başkanı Ahmet Kürkçü de söz alarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Anadolu Mahallesine yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederek, “Görevinizde başarılar diliyorum” dedi.