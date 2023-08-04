Düzce’nin Beyköy Beldesinde 20 dönümlük alan içerisinde kurulu mesire alanı geniş katılımla açıldı. Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç mesire alanını 40 dönüme çıkartacaklarını söyledi.

Beyköy Belediyesi tarafından yapılan Kaledibi Mesire Alanı’nın açılışına AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Milletvekili Ayşe Keşir, Milletvekili Ercan Öztürk, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

10 dönümü restoran, 10 dönümü halka açık piknik alanı olarak hizmet verecek Kaledibi Mesire Alanı, doğayla iç içe bir mimariyle planlandı.

Açılışta konuşan Başkan Osman Kılıç, alanın daha şimdiden yetmediğini vurgulayarak, yılsonuna kadar genişletme çalışmalarını tamamlayacaklarını aktardı. Kılıç, “Bu alan 48 dönüm bir arazi. İlk etapta 10 dönümü restoranda ait, 10 dönümü de mesire alanı olarak oluşturduk. Talep çok fazla olduğu için alan şu anda bile yetersiz kaldı. Günlük kullanıma açık olan mesire alanını bir 20 dönüm daha genişletiyoruz. Allah izin verirse bu sene yetiştirmeye çalışacağım. O bölgede ihtiyacımız olan mescit ve tuvaletleri ve toprak dolgu zeminini yapmaya başladık. İnşallah kısa sürede tamamlayıp kullanıma açacağız” ifadelerinde bulundu.

Milletvekili Ayşe Keşir, yakışır bir eser olduğunu belirterek “Osman Kılıç başkanımızı tebrik ediyorum. Yapımı için çok mücadele etti. Yapımı aşamasında da burada bulunmuştum gerçekten Beyköy’e harika bir eser kazandırdı. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Milletvekili Ercan Öztürk emeği geçenlere teşekkür ederek “Başkanımız çalışkanlığıyla, azmiyle, Beyköy’e olan sevgisiyle herkese ilham oluyor. Burası gerçekten çok güzel olmuş, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç’ı tebrik etti.

Açılışın sonunda mesire alanının yapımında katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verilirken yapılan yemek ikramının ardından program sonlandırıldı.