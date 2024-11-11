Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde motor kısmı alev alan otomobil, vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan otoparkta meydana gelen olayda, bir otomobilin motor kısmı bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsünün yardım istemesi ile çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpüyle anında müdahale edilerek yangın büyümeden söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın yanan kısmında soğutma çalışmalarını yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.