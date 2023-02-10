Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler Türkiye’yi yasa boğarken, afet bölgelerinden gelebilecek güzel haberleri almak isteyen vatandaşlar ulaşabildikleri her kaynaktan haberleri takip edip, depremzedeler için dua ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler Türkiye’yi yasa boğarken, afet bölgelerinden gelebilecek güzel haberleri almak isteyen vatandaşlar ulaşabildikleri her kaynaktan haberleri takip edip, depremzedeler için dua ediyor.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremler 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Afet bölgelerinde meydana gelen ölümlerle sarsılan vatandaşlar derin üzüntü yaşarken, gelebilecek güzel haberleri bekliyor. Pazarcık İlçesinde meydana gelen ilk depremin üzerinden 105 saat geçmiş olmasına rağmen yapılan arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan canlar, vatandaşları bir nebze olsun mutlu etti. Mutluluğun ardından ise başka canların da kurtarılabileceği umudu hâkim oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de yaşayan esnaf ve vatandaşlar, depremden bölgesinden gelebilecek güzel haberleri yer ve mekân fark etmeksizin anbean takip etmeye başladı. Televizyon, cep telefonu, gazete ve bilgisayarda gördüklerinden dolayı üzgün olduklarını belirten vatandaşlar, afet bölgelerine ulaştırılması için hazırladıkları yardımlardan başka ellerinden bir şey gelmediğini belirtti. Üzüntülerini dile getiren vatandaşlar, depremzedeler için dua ettiklerini de söyledi.

“Yemek yemeye, uyumaya utanıyorum”

Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından büyük üzüntü yaşadığını, hatta yemek yemeye ve uyumaya dahi utandığını belirten Hakkı Kozbey, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin canı acıdı bu depremde, hepimizin yüreği yandı. Allah devletimize zeval vermesin, üzülüyoruz elimizden başka bir şey gelmiyor. Elimizden gelen bir şey olsa koşa koşa gideceğim ama yapacak bir şeyim yok, anca haberleri izleyip gazete okuyoruz. Göçük altında kalanların biran önce kurtarılmasını, hayatlarına kavuşmasını istiyorum. Yüreklerimiz yanıyor ama elimizden gelen bir şey yok anca dua ediyoruz. Temennimiz başka canların da sağ salim çıkması. Soğuk kış günündeyiz, depremzedeler o durumdayken ben yatmaya, yemek yemeye utanıyorum.