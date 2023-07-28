Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yıl da geleneği bozmadı, Muharrem Ayı başlangıcı olarak kabul edilen Aşure Günü dolayısıyla Cedidiye ve Büyük Camii önünde Cuma namazının ardından vatandaşlara Aşure dağıttı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Aşure Günü dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure ikramını bu yıl da iki noktada gerçekleştirdi. Cedidiye Camii önündeki dağıtım organizasyonuna Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli katılarak Cuma namazından çıkanlara ve vatandaşlara Aşure ikram ederek sohbet etti. Büyük camii önünde de yapılan dağıtımda binlerce kişiye Aşure ikram edilerek Muharrem ayı dolayısıyla paylaşmanın getirdiği bereket bir kez daha hatırlandı. Vatandaşlar Düzce Belediyesi tarafından yapılan ikramdan memnuniyet duyarken Başkan Özlü’ye teşekkür etti.