Antalya’da telefonda kendisini ’polis’ diye tanıtıp vatandaşın 32 milyon lirasını dolandıran şüpheli kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunan Y.İ. isimli vatandaş, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından suç işlediği yönünde baskı altına alınarak, Manavgat ilçesindeki yaklaşık 32 milyon TL değerindeki 4 arsasını sattığını, parayı 2 farklı tarihte Kumluca ve Finike ilçelerinde şahsa elden teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamera kaydı inceleyen ekipler yapılan detaylı araştırmada parayı alan şüphelinin İ.A. olduğunu tespit etti. Yapılan takip sonucu İ.A Demre ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda bulunan 32 bin liraya el konuldu. İ.A. ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.