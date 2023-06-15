Düzce’de köylerde ortaya çıkan salyangoz ve sümüklü böceklerle ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü alınacak önemleri sıraladı. Mücadele için kültürel önlemler, mekaniksel savaş ve kimyasal mücadele önerildi.

Düzce’nin köyleri son iki yıldır salyangoz ve sümüklü böcekle mücadele etmeye çalışıyor. Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasan Ağa Köyü sakinleri de özellikle gece çıkan, güneş ışığında ise saklanan salyangoz ve sümüklü böceklere karşı çözüm yolları arıyor.

İhlas Haber Ajansı’nın haberi üzerine Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Genel Zararlılar biriminde konu uzmanı teknik personeller görevlendirilmiş olup gerekli incelemeler ve teşhis için numune alımı yapılarak ilgili enstitüye gönderilmiştir” denildi.

Müdürlük yaptığı açıklamada Düzce genelinde iklim şartlarının yağışlı ve kapalı gün sayısının fazla olması nedeniyle sebzelerde genel bir zararlı olan salyangoz ve sümüklü böcek popülasyonunda bir artış olduğu gözlemlendiğini belirterek “İl Müdürlüğümüz olarak Bakanlığımıza zarar oranı ve böceğin yayılışı hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup, konunun önemine istinaden Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Genel Zararlılar biriminde konu uzmanı teknik personeller görevlendirilmiş olup gerekli incelemeler ve teşhis için numune alımı yapılarak ilgili enstitüye gönderilmiştir. Zararlının mücadelesinde sadece kimyasal mücadele yalnız başına bazen etkili olmayıp alternatif mücadele metotlarının birlikte uygulanması zararlının baskı alınmasında önemli rol oynamaktadır. Salyangoz ve Sümüklü böceklerin mücadelesinde üreticilerimizin farklı mücadele metotlarını kullanabilecekleri bilmeleri zararlıyla mücadeleyi kolaylaştıracaktır” denildi.

Alınacak önlemleri ise şu şekilde sıraladı:

“Kültürel Önlemler; sümüklü böcek ve salyangoz mücadelesinde bahçe temizliği çok önemlidir. Çünkü kurumuş bitki parçaları, taş altları, duvar dipleri, kütükler gibi sümüklü böcek ve salyangozlar için eşsiz birer barınaktır. Düzenli olarak bahçelerde yapacağınız kontrollerde ağaç ve bina diplerine özellikle dikkat etmeliyiz çünkü bu küçük canlılar kuytu köşelerde her an saklanmış olarak karşımıza çıkabilirler. Ayrıca bahçelerde yabancı ot temizliği de çok önemlidir. Yumurtalarını bırakacakları veya barınak olarak tercih edebilecekleri bitki artıkları, odun gibi parçaları bahçede bırakılmamalıdır.

“Damlama sulama öneriliyor”

Sulama şekli olarak, bahçeyi en az şekilde ıslatacak olan damlama sulama önerilmektedir. İlkbahar sonlarına doğru zarar görülen ürünlerde, ekim tarihleri daha erkene alınarak, bu canlıların beslenme zamanı gelmeden bitkinin yeterli olgunluğa gelmesi sağlanabilir. Böylece bahçemizi bu obur hayvanlardan kurtarmış olabiliriz. Doğru bir sulama planı da zarar oranını düşürür. Çünkü en fazla zarar nemli koşullarda görülmektedir. Bu sebeple bahçe sulamasının akşamüstü saatlerinde yapılması önerilmez. Yapılan çalışmaların çoğu bu uygulamanın zararı yüzde 80 azalttığını göstermektedir. Nane veya adaçayı bitkisini toprak malçına karıştırmak, sümüklü böcek ve salyangozlara repellent etki yapmaktadır. Bu yöntem hayvanları öldürmez fakat bahçe çevrelerinde çit bitki olarak kullanılırlar. Toprağa tuz uygulaması da, sümüklü böceklere karşı kullanılmaktadır. Fakat toprak tuzluluğu sonradan ekilip dikilecek olan ürünleri ve toprağı olumsuz etkileyeceği için pek tavsiye edilmiyor.

Mekaniksel Savaş; Mekaniksel olarak geceleri daha aktif olan bu zararlılar elle toplanması popülasyonu çok fazla miktarda azaltacaktır. Toplama için en uygun saatler güneş battıktan 2 saat sonrasıdır. El ile toplama işlemi belirli bir süre, düzenli olarak yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele; Tarımsal ürünlere zararı olan bu tür salyangoz ve sümüklü böceklere karşı kimyasal bileşikler yardımı ile doğrudan veya dolaylı olarak müdahale edilebilir. Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılan Metaldhyde aktif maddeli preparatlardan kullanılarak mücadele edilebilir. Havaların yağışlı olması nedeniyle 3-5 günlük aralıklarla ilaçlama yapmak etkinliği daha da artıracaktır.”