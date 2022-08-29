Doğu Kışla Pazar Alanı’nda kurulan cumartesi pazarında vatandaşa hakaret eden ve saldırıda bulunan pazarcıya bir hafta tezgah kapatma cezası verdi.

Doğu Kışla Pazar Alanı’nda kurulan cumartesi pazarında vatandaşa hakaret eden ve saldırıda bulunan pazarcıya bir hafta tezgah kapatma cezası verdi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Doğu Kışla Pazar Alanı’nda vatandaşa hakaret eden ve fiziksel saldırıda bulunan pazarcı için İzmit Belediyesi zabıta ekipleri ve Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası tutanak tutarak encümene sevkini sağladı. Daha öncesinde yine aynı esnafa hileli fiyat etiketi ve yanıltıcı ifade kullandığı için Belediye Encümeni tarafından cezai işlem uygulandığı öğrenildi. 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereğince bir takvim yılı içinde iki kez cezai işlem uygulanan pazarcıya belediye encümeni tarafından bir haftalık kapatma cezası verildi.

Şerit ve dubalarla kapatıldı

Pazarcının tezgah açtığı yer şerit ve dubalarla kapatıldı. Kapatılan yere ’Pazar yerinde tüketiciye karşı sözlü veya fiili kötü muamelede bulunulması nedeniyle bu alan bir hafta süreyle faaliyetten men edilmiştir’ yazısı konuldu.