Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, müşteriye kaba davranan pazarcı esnafına 1 ay tezgah açmama cezası verildi. Karar, tezgahın önüne asılan yazı ile duyuruldu.

Alaplı Kapalı Pazaryeri’nde, Çarşamba günleri kurulan halk pazarında bir pazarcı esnafının kaba davrandığı kişi, Alaplı Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Bunun üzerine yapılan incelemenin ardından Alaplı Belediye Encümeni, esnafa 1 ay süreyle tezgah açmama cezası verdi. Belediye encümeninin aldığı kararın ardından zabıta ekipleri bugün, kapalı pazar yerine giderek esnafın tezgah açtığı alanı demir bariyer ve şerit çekerek kapattı. Kapatılan alana cezanın müşteriye kaba davranılması nedeniyle verildiğini belirten bilgilendirme tabelası asıldı.

Esnaf, bugün kurulan pazarda tezgahını açamadı.