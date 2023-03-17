Bayilere giderek sıfır kilometre araç almak isteyen vatandaş, ‘sıfır araç yok’ cevabıyla karşılaşınca eli boş dönüyor. Bayilerde ‘stok sıkıntısı’ olduğu konusu gündemde yerini korurken, Oto ekspertiz olarak çalışan Eyüpcan Sarı, "Ekmek almaya bile giderken şahıslar araba ile git gel yapıyorlar. Firmanın internet sitesinde baktığımızda liste fiyatı belli ama arabayı almaya gittiğimizde araç yok, başka tarz araç elimde var diyerek opsiyonlu olarak satıyorlar” dedi.

Sıfır kilometre araç satın almak isteyenlerin yaşadıkları sorunlar günden güne artarken bayilerde satılmayan otomobiller, bir süre farklı şekillerde kullanıldıktan sonra vatandaşa satışa çıkarılıyor. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Maltepe’de otomobil almak isteyen vatandaşın gittiği bayiden kendisine ’sıfır araç yok’ denilerek elleri boş dönmesi, fakat vatandaşın sıfır araçları bayiye yaklaşık 2 kilometre ötede bir inşaat halindeki otoparkta stoklandığını görmesi basında yer edinmişti.

İstanbul’da faaliyet gösteren ve kendilerine konu hakkında fikirleri sorulan oto ekspertizleri de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Ekmek almaya bile giderken şahıslar araba ile git gel yapıyorlar”

Oto ekspertiz olarak çalışan Eyüpcan Sarı, “Araç bize geldiği zaman aracın kilometresi zaten 6 bin kilometre aşağısı olmuyor. Ya 6 bin ya da 6 binin üzerinde kilometrelerle karşılaşıyoruz. Şimdi, ekmek almaya bile giderken şahıslar araba ile git gel yapıyorlar. Mesela karşıya, Edirne tarafına gidip geliyorlar, bu durumda araba kilometre yapmış oluyor. Bu durumda ekspertiz ile ilgili bağlantısı olmuyor. Galericilerin yapacağını zannetmiyorum. Çünkü yaptıkları işler belli. Sattıkları arabalar belli. Bunun genelde büyük filo firmalar daha çok yapıyor diyebiliriz. Gelen müşterilerimden duyduğum kadarıyla bayiler araba veremiyor. Çünkü üretimle ilgili bir sıkıntı olduğunu söylüyorlar. Bu konu ile ilgili benim şahsi fikrim ise, üretimden çok, boş paket arabayı opsiyonsuz olarak almak istediklerinde bayi satmak istemiyor. Bayiler para kazanmak için örneğin 30 bin, 40 bin liralık, 100 bin liralık opsiyonlar koyarak arabayı satmak istiyorlar. Gelen müşterilerime de sorduğumuzda konuştuğumuza göre, boş araba satın alamıyorsun. Firmanın internet sitesinde baktığımızda liste fiyatı belli ama arabayı almaya gittiğimizde araç yok, başka tarz araç elimde var diyerek opsiyonlu olarak satıyorlar” dedi.

Oto ekspertizci Vedat Şener, “Burada aslında şöyle bir çözüm üretilebilir. Satıcı arabayı ilana giriyor, 6 bin 1 kilometre veya anlaşılmasın diye 7 bin kilometre yazabiliyor. Notere gittiğinde noter kilometre sorar sisteme işlemesi için. Orada kilometre söylendiğinde noter görevlisi aşağı inip arabaya bakmıyor. Ticaret Bakanlığı ekspertiz yaptırma zorunluluğu getirdi. O anlamda yetkilendirilmiş ekspertizler ekspertiz raporu düzenleyip bu kilometre meselesini zapt altına alabilirler. Buna göre bir satış şekli sunulabilir. Bu konu hakkında belki biraz daha farkındalık oluşturmak gerekebilir. Ekspertiz yapılmasına dahi biraz daha fazla baskı yapılması gerekiyor” dedi.