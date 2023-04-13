Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sahil kıyısında oluşan deniz kirliliğini vatandaşlar müsilaja benzetti.

Ereğli’deki sahil kıyısında yaklaşık 1 kilometrelik alanda deniz kirliliği gözlemlendi. Gemilerden bırakıldığı tahmin edilen atık nedeniyle deniz üzerinde yağ ve çöp tabakası oluştu. Sahilin bir ucundan başlayıp uzanan kirlilik nedeniyle deniz üzerinde olumsuz görüntüler oluştu. Havanın güzel olması nedeniyle sahil bandında yürüyüş yapan bazı vatandaşlar ise denizdeki kirliğini müsilaj şeklinde yorumladı.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.