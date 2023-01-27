Ehliyetsiz sürücünün farklı zamanlarda yüklediği videoları inceleyen polis ekipleri, 2918 sayılı karayolları trafik kanunu ilgili maddelerinden toplamda 21 bin 752 Türk lirası cezai işlem uyguladı.

Duyarlı vatandaşın ihbarı Diyarbakır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne ulaşmasının ardından çalışmalarını derinleştiren şubeye bağlı sivil ekipler, sosyal medyadan videoları paylaşan şahsın sürücü belgesi olmadığını tespit etti.

Sosyal medyada bir trafik magandasının can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir şekilde araç kullandığını gören duyarlı bir vatandaş, durumu Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bildirdi.

Diyarbakır’da duyarlı bir vatandaş, trafik magandasını polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri ehliyetsiz sürücüye 21 bin 752 lira cezai işlem uygulandı.

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