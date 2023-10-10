Bolu’da balık tezgahlarında 100 liradan satışa sunulan hamsi, vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü. Tezgahta sıra bekleyen vatandaşlar, hamsinin 100 lira olmasının normal olduğunu belirtti.

Bolu’nun İhsaniye Mahallesi’nde haftanın her günü açık olan balık tezgahlarındaki hamsiler yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz haftalarda 80 liradan satışa sunulan hamsi, bu hafta 100 liradan tezgahtaki yerini aldı. Balıkçı esnafı, ilerleyen haftalarda hamsinin bolluğuna göre fiyatta oynamalar olacağını ifade etti. Hamsi sırası bekleyen vatandaşlar ise akaryakıt maliyetlerinden dolayı hamsinin 100 lira olmasının normal olduğunu dile getirdi.

"Bolluk olursa fiyat düşer"

Hamsinin bolluğuna göre fiyatlarda değişiklik olacağını ifade eden balıkçı Aytaç Cesur, "Hamsi 100 lira oldu. Geçen hafta 80 liraydı. Geçen hafta salı itibarıyla 100 liraya çıktı. Bolluk olursa fiyat düşer. Şu anda bolluk biraz daha azaldı. Biraz daha hava şartları düzelirse hamsi uygun fiyatlara düşer. Vatandaşın talebi de güzel" diye konuştu.

Hamsi almak için sıra bekleyen vatandaş, "Hamsinin fiyatı normal. Adamlar bedava mı verecek? Bu kadar mazot parası, nakliyesi var" dedi.