Aydın’ın Çine ilçesinde aynı bölgeden bir hafta içinde iki defa motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren iki şüphelinin vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerden yola çıkan polis ekipleri hırsızları kıskıvrak yakaladı.

Aydın’ın Çine ilçesinde aynı bölgeden bir hafta içinde iki defa motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren iki şüphelinin vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerden yola çıkan polis ekipleri hırsızları kıskıvrak yakaladı.

Olay, Hamitabat Mahallesi Otogar Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. ve F.K.’ye ait park halindeki motosikletler bir hafta içerisinde aynı bölgeden çalındı. N.T. ve F.K.’nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgede hırsızlık olaylarının artması üzerine iki şüphelinin bir motosiklete binip hızla bölgeden uzaklaşmasını kameraya alan vatandaş, çektiği görüntüleri emniyet ile paylaştı. Emniyet ekipleri yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu tespit ettiği hırsızları kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Y.D. ve M.A. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.