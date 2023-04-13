Eskişehir’de sokaktan geçerken bir anda yere yığılarak bayılan kişi, sokak esnafının ilk müdahalesi sonrası acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepebaşı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Dinçel sokakta meydana geldi. Sokaktan geçen yaşlı bir vatanda,ş henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda yere yığıldı. Vatandaşın yere yığıldığını gören sokaktaki esnaf, ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan vatandaşı sedyeyle ambulansa taşıyarak hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın neden bayıldığı hastanedeki detaylı kontrollerden sonra belli olurken, bölge esnafı rahatsızlanan vatandaşın yere düştükten sonra sara nöbeti geçirdiğini iddia etti.