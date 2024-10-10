Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, halk buluşmalarını ara vermeden sürdürüyor. Son olarak, Kurtuluş Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Sak, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyerek çözüm için harekete geçti.

Başkan Serkan Sak’ın mahalle buluşmaları, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, Sındırgı’nın her köşesine dokunan bu ziyaretler, ilçenin geleceğine umutla bakılmasına vesile olduğu belirtildi.

Talepler Anında Çözüme Kavuşuyor

Kurtuluş Mahalle sakinlerinin geçtiğimiz yıllarda eğitim öğretime başlayan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin tozdan ve çamurdan kurtulması için çevresine asfaltlanması için talepte bulundu.

Olmaz Denileni Yaptı

1 ay gibi kısa bir süre içerisinde alt yapı ve bordür işlemlerini tamamlayan Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir işbirliği ile asfalt öncesi malzeme serimin gerçekleştirmeye başladı.

Kısa bir süre içerisinde asfalt çalışmalarının tamamlanarak başta öğrencileri tozdan ve çamurdan kurtaracak Cumhuriyet Ortaokulu çevresi olmak üzere, İbiller Caddesi ve Hacı Sadık Efendi caddesinin konforlu ulaşıma kavuşturulması hedeflendiği kaydetildi

Mahalle buluşmalarında sadece sorunları dinlemekle kalmadıklarını, aynı zamanda mahalle sakinlerine yapılan hizmetleri ve gelecekte yapılacak projeleri de anlattıklarını ifade eden Başkan Sak, “Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda projelerimizi şekillendiriyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri en kısa sürede yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halk buluşmaları ve çözüm merkezimiz aracılığıyla talepleri topluyor, anında çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Birlikte ilçemizi daha güzel günlere ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ a destekleri için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İşimiz, gücümüz Sındırgı" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da uygulamadan ve hizmetlerden olan memnuniyetini teşekkürleri ile dile getiriyor.